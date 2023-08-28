Российская актриса описала жизнь в Европе

«Когда я приезжаю в Европу, у меня всегда появляются полуулыбка и неспешность. Если кто-то хочет меня обогнать, я притормаживаю и пропускаю человека. Если кто-то меня нечаянно заденет, он всегда извинится, глядя мне в глаза, а не в сторону. Хотя люди везде бывают разные. Сейчас центр Москвы все-таки стал больше похож на Европу. Он стал более неспешным», — сказала Морозова.