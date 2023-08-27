Адвокату Павлу Астахову запретили транзит через Грузию в Турцию

"Отсняв в Армении со съемочной группой "Спаса" материал для фильма о "Ноевом ковчеге" и "Всемирном потопе", мы пересекали армяно-грузинскую границу, чтобы транзитом проехать в Турцию, к Арарату, где также запланирована была съемка. Но на грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите", - рассказал собеседник агентства.