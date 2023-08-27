Умерла балетмейстер театра и кино Лилия Таланкина

Профессор ГИТИСа Лилия Таланкина, балетмейстер театра и кино, скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба института в официальном Telegram-канале.

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В ГИТИС отметили, что отпевание балетмейстера пройдет в понедельник, на Успение в 13:00 в храме свт. Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе (ул. Новокузнецкая 23Б).

Лилия Михайлова Таланкина родилась 16 марта 1933. В 1950 году поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа к педагогу Ростиславу Захарову.

В 1956 году, после успешного окончания обучения, начала преподавать на балетмейстерском факультете ГИТИСа.

В течение многих лет Таланкина работала в Учебном театре ГИТИСа. Сотрудничала с различными театрами и киностудиями в России и за рубежом.

В Камерном музыкальном балетмейстер служила со дня его основания, принимала участие в постановке порядка 40 спектаклей. Среди них «Ревизор», «Золотой телёнок», «Много шума из-за… сердец».