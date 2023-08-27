В Сибири спрогнозировали аномальную жару
Аномально жаркая погода придет в понедельник в Восточную и Южную Сибирь. В Красноярском крае, Хакасии и Туве будет до +35. Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«28 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Республике Хакасия, 28-29 августа в Республике Тыва местами ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +35 гр. и выше», - сказано в сообщении.
Сейчас в регионе действует противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, введен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, пожароопасные работы.
Ранее сообщалось, что в Киргизии жара сказалась на урожае огурцов.
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