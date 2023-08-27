Посвященные городам трудовой доблести марки выйдут в обращение 29 августа
Марки, посвященные Иванову, Иркутску, Красноярску, Луганску, Нижнему Новгороду и Якутску в рамках серии «Города трудовой доблести», выйдут в обращение 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба АО «Марка».
«Город трудовой доблести – почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», – говорится в сообщении.
Уточняется, что на почтовых марках изображены: мемориал «Героям фронта и тыла» в Иванове (скульптор Александр Кибальников); танк Т-34 «Иркутский комсомолец» в Иркутске; памятник «Союз фронта и тыла» в Красноярске (скульптор Андрей Ковальчук); памятник рабочим станкостроительного завода в Луганске (скульптор Григорий Смешной, архитектор Челомбитько); скульптурная композиция «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла» в Нижнем Новгороде (скульптор Алексей Щитов); памятник «Семья солдата-победителя» в Якутске (скульптор Афанасий Романов, архитекторы Нестеров, Семен Никифоров).
Дополнительно к выпуску почтовых марок будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Иванова, Иркутска, Красноярска, Луганска, Нижнего Новгорода и Якутска.