Выплаты на ребенка к 1 сентября. Кто и как может получить пособие для школьников в 2023 году?

В конце лета и начале осени россияне с детьми традиционно начинают задаваться вопросом, как собрать ребенка в школу. При этом в некоторых случаях российские семьи с детьми могут рассчитывать на материальную помощь к новому учебному году. Подробности о том, будут ли выплаты на подготовку ребенка к школе в 2023 году и какие российские семьи с детьми могут их получить, в материале «Ленты.ру».

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Какие выплаты к 1 сентября существуют в России?

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Сегодня на федеральном уровне не установлены специальные выплаты от государства к новому учебному году. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» кандидат юридических наук и гендиректор центра юридической помощи «Мариокс» Оксана Васильева, такую материальную помощь выплачивали лишь единоразово — в 2021 году. Позже в Госдуму даже внесли специальный законопроект, чтобы ввести такие ежегодные выплаты, но в начале 2023 года он был отклонен.

В связи с этим международный экономист Ксения Левицкая предупреждает: если кто-то предлагает семье заполнить заявление на получение специальных федеральных выплат к новому учебному году, к этому нужно относиться осторожно — так могут действовать мошенники.

Злоумышленники могут использовать имя сайта «Госуслуги» в целях получения персональных платежных данных. Не переходите по предложенным ссылкам и ни в коем случае не предоставляйте платежную информацию Ксения Левицкая

В то же время регионы могут вводить свой набор мер для того, чтобы поддержать семьи с детьми школьного возраста. При этом выплаты к школе в каждом регионе могут отличаться. Во многих субъектах семьи с детьми-школьниками могут рассчитывать на материальную помощь при покупке школьной формы, подготовке к новому учебному году и оплате школьных принадлежностей для детей вплоть до 11 класса.

Впрочем, иногда такие выплаты к школе положены только тем семьям, в которых ребенок идет в первый класс. Также во многих регионах выплачивают ежемесячную материальную помощь для оплаты проездных до места учебы и питания (обедов). Большинство выплат и льгот в России касаются только малоимущих и многодетных семей.

Финансовый консультант Инна Филатова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что, например, для детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов предусмотрена форма помощи к началу учебного года от партии «Единая Россия» в рамках ежегодной инициативы под названием «Собери ребенка в школу». Она охватывает всю страну.

Для получения такой помощи нужно оставить обращение в онлайн-приемной, и по решению членов партии семье будет предоставлен рюкзак со школьными принадлежностями

Такая помощь предоставляется детям из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также детям-инвалидам, детям участников специальной военной операции (СВО) и школьникам из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Кто может рассчитывать на пособие к 1 сентября в 2023 году?

На региональные выплаты к новому учебному году могут рассчитывать не все российские семьи с детьми. Как говорит Инна Филатова, выплаты к школе в основном получают малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми школьного возраста, в которых есть только один родитель, а также семьи с детьми-инвалидами школьного возраста. При этом, как отмечает эксперт, в этом году в плане выплат на подготовку ребенка к школе особое внимание уделяется семьям участников СВО и школьникам из новых регионов.

Условия для получения выплат на подготовку ребенка к школе в каждом регионе могут отличаться — и довольно существенно Инна Филатова

По словам Филатовой, во многих регионах есть дополнительные критерии для получения выплат на подготовку ребенка к школе. Например, многодетные семьи с детьми-школьниками могут получить ежегодные выплаты к 1 сентября. Возможные критерии для того, чтобы получить единое пособие, — проживание определенного количества лет в городе или тот факт, что ребенок идет в первый класс.

Например, в Алтайском крае на подготовку к школе власти выплачивают многодетным семьям по 7,5 тысячи рублей для первоклассников и по 5 тысяч рублей для учеников 2-11 классов. В Нижегородской области ежегодная единовременная выплата к началу учебного года составляет 1 030 рублей.

Что такое социальный контракт?

Между тем существует еще одна возможность для того, чтобы получить материальную помощь на подготовку ребенка к школе — это так называемый социальный контракт.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и гражданами, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе данные портала «Госуслуги»

С 2021 года заключить соцконтракт могут жители всех регионов России, однако тратить выделенные средства на школьные принадлежности разрешено не везде. По словам Инны Филатовой, соцконтракт предусматривает пособие, которое в некоторых регионах можно потратить, например, на покупку школьной формы и другие необходимые вещи для ученика.

В обмен на материальную и социальную помощь от государства получатели обязуются предпринять действия по улучшению материального положения — трудоустроиться, открыть свое дело или наладить личное подсобное хозяйство.

от 3 до 12 месяцев составляет срок заключения социального контракта

При этом перечень расходов по соцконтракту устанавливают регионы. Суммы разовых выплат для того, чтобы собрать ребенка в школу, которые предусматривает социальный контракт, в каждом регионе разные. В рамках него есть и ежемесячные выплаты, на которые могут рассчитывать семьи с детьми-школьниками, — их размер составляет примерно 10-18 тысяч рублей, отмечает Инна Филатова.

Как отличаются размеры выплат к 1 сентября в разных регионах?

Ежегодные выплаты компенсаций на подготовку ребенка к школе отличаются своими размерами в разных регионах России. По словам Инны Филатовой, в Москве ежегодная компенсационная выплата для многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, в которых есть дети-инвалиды, составляет 12 625 рублей. Московская область с августа 2023 года установила собственный размер такой компенсации — до 10 тысяч рублей на каждого ребенка, если семья признается малоимущей.

В среднем по стране выплаты по регионам на подготовку ребенка к школе составляют от одной до трех тысяч рублей Инна Филатова

В свою очередь, Оксана Васильева указывает на то, что в Санкт-Петербурге многодетные семьи с детьми школьного возраста, независимо от их дохода, могут рассчитывать на выплату к началу учебного года в размере 5 621 рубля. В Приморском крае предусмотрено возмещение расходов на приобретение школьной и спортивной формы, но не более 5 000 рублей в год на каждого ребенка из малоимущей многодетной семьи. «В Тульской области на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать те семьи, в которых один из родителей школьника проходит или проходил военную службу по контракту или был мобилизован», — добавила Инна Филатова.

Для того чтобы понять, какие меры поддержки к 1 сентября существуют в конкретном регионе России, Оксана Васильева советует обратиться к местному законодательству. При этом порядок оформления выплат регионы определяют самостоятельно — но, как показывает практика, обычно необходимо подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги».

«Узнать, какая материальная помощь положена вашей семье к 1 сентября, можно в соцзащите региона. Если вы подпадаете под критерии нуждаемости, то обращаться за конкретными выплатами нужно лично в МФЦ и соцзащиту или же через портал "Госуслуги"», — отметила Инна Филатова.