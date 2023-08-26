Толстой выразил соболезнования в связи со смертью Глеба Панфилова

Смерть народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова на 90-м году жизни подтверждает его неразрывную связь с женой Инной Чуриковой , которую он пережил всего на семь месяцев. Такое мнение ТАСС выразил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой , отметив большой вклад в искусство режиссера, умершего в субботу.

"Очень печальное известие. Это действительно одна из крупных, мощных и ярких фигур российского кинематографа. Это поколение настоящих мастеров. Безусловно, это большая утрата для отечественного кинематографа. Они, конечно, неразрывно связаны с Инной Чуриковой - видимо, эти люди хотят быть вместе. Вклад в искусство очевиден: все, кто понимают в искусстве кино, знают какой масштабной личности был Глеб Анатольевич Панфилов. Соболезнования всем родным и близким", - сказал Толстой.