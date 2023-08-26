Режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет

Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет в субботу. Об этом ТАСС сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в "Ленкоме Марка Захарова", где его спектакли шли много лет" - сказал собеседник агентства.

Варшавер выразил соболезнования родным и близким Панфилова, которого он назвал большим режиссером. По словам директора театра, говоря о Панфилове, невозможно не вспомнить его жену Инну Чурикову, актрису "Ленкома", которая умерла в начале 2023 года.

"Безусловно, он "создал" Инну Михайловну Чурикову, подарил нам великую актрису и раскрыл ее талант. Благодаря его таланту и она раскрылась. Было чудом, что они есть", - сказал Варшавер.

В мае стало известно, что Панфилова доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с инсультом и воспалением легких.