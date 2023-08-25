РАМТ в новом сезоне обратится к текстам О. Генри, Чехова и Мольера

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) в новом, 103-м, сезоне планирует работать над спектаклями по произведениям О. Генри, Юлии Яковлевой, Ивана Шмелева, Антона Чехова и Жан-Батиста Мольера. Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Алексей Бородин.

"Ответственность наша перед памятью, перед памятью ушедших - она здесь, она всегда с нами. И благодаря ей, мне кажется, мы можем существовать полноценно и двигаться вперед в плане творческом и, что не менее важно, в человеческом", - сказал он, обращаясь к труппе.

Видео дня

С началом сезона коллектив поздравила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Уже более 100 лет ваш театр любим не только молодыми людьми, но и представителями старшего возраста", - отметила министр. Она уверена, что новый сезон будет насыщен новыми яркими премьерами и проектами. Видеообращение министра показали на сборе труппы. Новый сезон театр откроет 30 августа спектаклем "Дни Савелия" по роману Григория Служителя. Постановку покажут в уличном пространстве РАМТа Театральный двор. Ее также можно будет увидеть 1 и 2 сентября.

Первой премьерой сезона станет документальный спектакль Марины Брусникиной "Здесь дом стоял". Зрители его увидят 11, 12 и 14 сентября на Маленькой сцене. В постановке история страны проявится из воспоминаний актеров старшего поколения. Автором идеи выступил Виктор Панченко, драматургом - Андрей Стадников. Также в сентябре Андрей Рыклин представит спектакль "Сердце Запада" по рассказам О. Генри. Ковбойскую историю покажут на Театральном дворе РАМТ.

Над постановками для Маленькой сцены работают Екатерина Половцева ("Мизантроп" Мольера) и Владимир Богатырев ("Каштанка" по Чехову). Как сообщил худрук, репетировать спектакли для семейного просмотра на Большой сцене начнут победители "Мастерской инсценирования". Это спектакль "Ленинградские сказки" драматурга Марии Малухиной и режиссера Филиппа Гуревича, которые объединяют в одной постановке серию книг Юлии Яковлевой, "Томасина" драматурга Оли Потаповой и режиссера Али Ловянниковой по Пoлу Гэлликo. Интересной заявкой Бородин назвал "Битвы по средам" по роману Гэри Шмидта режиссера Ивана Пачина, но он сможет приступить к репетициям только после решения вопроса с авторскими правами.

Сам худрук начнет работу над спектаклем по пьесе Бориса Зайцева "Усадьба Ланиных", а во второй половине сезона к постановке романа Ивана Шмелева "Лето Господне" приступит Марина Брусникина. В планах театра также спектакль Екатерины Гранитовой "Грин: Человек летающий!", основанный на биографии Александра Грина, и современная версия пьесы по книге Януша Корчака "Матиуш - король".

О гастролях

Директор театра Софья Апфельбаум сообщила, что с гастролями в сентябре РАМТ приедет в Воронеж, в октябре труппу ждут также в Воронеже и Салехарде, в ноябре - в Перми, в декабре - в Новосибирске, где актеры примут участие в Международном Рождественском фестивале искусств.