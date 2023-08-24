Бизнесмен Евгений Пригожин: основные вехи биографии

Известный российский бизнесмен Евгений Викторович Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде (в настоящее время - Санкт-Петербург).

Его отец, горный инженер Виктор Евгеньевич Пригожин, скончался, когда Евгению было 9 лет. Дед, Евгений Ильич Пригожин, был капитаном Красной Армии во время Второй мировой войны, участвовал в сражениях подо Ржевом.

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Бизнесмен выступил спонсором фильма «Ржев», снятом по роману Вячеслава Кондратьева в силу того, что его дед упоминается в картине.

Пригожин - собственник российской группы компаний «Конкорд», основатель Агентства интернет-исследований, основатель ЧВК «Вагнер» - компании наемников, принимавших участие в военных конфликтах в Африке, Сирии, на Украине.

Криминальная молодость

В 1981 году будущий бизнесмен был приговорен к двенадцати годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за разбой, кражу, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. За примерное поведение срок был сокращен до 10 лет, в 1990 году Пригожин вышел на свободу.

Основание и развитие бизнеса

С 1991 по 1997 год Пригожин был активно вовлечен в бизнес продуктовых магазинов. Он стал 15-процентным акционером и менеджером Contrast, первой сети продуктовых магазинов в Санкт-Петербурге, основанной его бывшим одноклассником Борисом Спектором.

В 1995 году Пригожин занялся ресторанным бизнесом. В частности, совместно с партнерами, открыл рестораны «Старая таможня» и New Island.

В 2012 году бизнесмен получил контракт на поставку питания российским военным на сумму 1,2 миллиарда долларов США в течение одного года. Предполагается, что часть прибыли от этого контракта была использована для создания и финансирования Агентства интернет-исследований.

Санкции со стороны Запада

Соединенные Штаты и Великобритания внесли его в черный список, в случае появления на их территориях ему грозит уголовное преследование.

Пригожин также подпадает под санкции, введенные Австралией, Европейским союзом, Канадой, Японией, Швейцарией.

Семейная жизнь

В 2012 году Пригожин приобрел для своей семьи (жены и трех детей) комплекс в Санкт-Петербурге с баскетбольной и вертолетной площадками.

Предприниматель также приобрел самолеты Cessna 182, Embraer Legacy 600, British Aerospace 125 и Hawker 800XP.

Деятельность Пригожина в Африке

По данным военных экспертов, Пригожин вел деятельность в таких странах, как Мадагаскар, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Демократическая Республика Конго, Ангола, Сенегал, Руанда, Судан, Ливия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Зимбабве, Кения, Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Чад, Южный Судан.

В июле 2023 года Евгений Пригожин поддержал государственный переворот в Нигере. Он отметил, что то, что произошло в республике, есть не что иное, как борьба народа Нигера с колонизаторами, которые пытаются навязать им свои правила жизни и свои условия и удержать их в состоянии, в котором была Африка сотни лет назад.

Мятеж ЧВК «Вагнер»

В конце июня 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» подняли мятеж и выступили тремя колоннами к крупным российским городам. В частности, одна колонна была отправлена к Москве.

Власти России и Белоруссии предприняли необходимые меры для купирования вооруженного восстания. В частности, глава Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

В рамках достигнутых соглашений колонны были остановлены, бойцы компании в течение 1-2 двух дней вернулись в полевые лагеря.

В дальнейшем часть солдат и офицеров подписала контракты с Министерством обороны России, часть отбыла в Африку, кадровые подразделения компании были направлены в Белоруссию с тем, чтобы обучить белорусских солдат специфике современных военных действий.

Гибель Пригожина

В среду, 23 августа 2023 года, в интернете появились многочисленные публикации о возможной гибели Евгения Пригожина при катастрофе самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области. Ряд военных экспертов, а также близкие к бизнесмену люди подтвердили эти данные.

Владимир Путин о Пригожине

24 августа 2023 года президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с катастрофой самолета в Тверской области.

Путин отметил, что утром руководитель СК РФ Александр Бастрыкин сделал ему доклад об инциденте. Президент заявил, что расследование по делу «будет проведено в полном объёме и доведено до конца».

Глава государства подчеркнул, что «Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым». Он добавил, что бизнесмен успешно работал не только в России, но и за границей, в частности в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями.

Путин рассказал, что знал Пригожина очень давно, с начала 90-х годов. Президент заметил, что у него были ошибки, но предприниматель добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела