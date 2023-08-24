Юрист раскритиковал идею отправлять студентов «на картошку»

Идея о привлечении студентов российских вузов к уборке урожая в случае ее воплощения нарушит положения Конституции страны, подчеркнул в беседе с «360» юрист Александр Хаминский. По его словам, аграрии должны решить проблему через улучшение привлекательности условий труда.

© news.ru

Даже если поездку на картошку попытаться приравнять к производственной практике, то сначала нужно внести такую обязанность в государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, — пояснил юрист.

Он добавил, что авторы инициативы не объясняют, каким образом подтверждается необходимость работы в полях для будущих медиков, юристов, учителей и других. Вместо использования студенческого труда эксперт предложил изменить систему работы сельскохозяйственных предприятий, улучшив условия труда. По мнению юриста, это увеличит поток желающих работать в агропромышленном комплексе, а вопрос возможного роста цен на продукцию сможет урегулировать государство.

Ни о каких студентах-рабах речь идти не может. Предлагайте, господа-картофелеводы, конкурентоспособные условия, и к вам потянутся люди. И из России, и из сопредельных государств, — резюмировал Хаминский.