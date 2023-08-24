В Минтрансе России назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Завершение строительства и запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом запланированы на 2028 год. Об этом заявил в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов, пишет ТАСС.

Изначально предполагалось, что высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая должна сократить время перемещения между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, будет построена к 2027 году. Работы по ее созданию оцениваются в 1,7 триллиона рублей.

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отметил, что в ведомстве рассчитывают на реализацию проекта уже через несколько лет.

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», - пояснил он.

При этом, по данным Минтранса, строительство магистрали потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей.