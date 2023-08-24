МВД России объявило в розыск украинскую актрису

Украинская актриса Адрианна Курилец, объявлена в розыск МВД России. В ее отношении в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к насилию, передает ТАСС. В одном из рекламных роликов Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства.
Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК, — цитирует сообщение агентство.
Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск трех украинских генералов. Речь идет о первом замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоре Колеснике, замначальника Генштаба ВСУ Александре Локоте и заместителе командующего Сухопутными войсками Украины Андрее Грищенко.
Также в розыск был объявлен бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. В соответствующей базе не указывается, по какой именно статье обвиняется украинский чиновник.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что двум украинским генералам заочно предъявлены обвинения в преступлениях в Донбассе. Речь идет об экс-командующем силами «антитеррористической операции» Михаиле Забродском и бывшем командующем «операцией объединенных сил» Сергее Наеве