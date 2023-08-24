МВД России объявило в розыск украинскую актрису

Украинская актриса Адрианна Курилец, объявлена в розыск МВД России. В ее отношении в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к насилию, передает ТАСС. В одном из рекламных роликов Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства.

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Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК, — цитирует сообщение агентство.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск трех украинских генералов. Речь идет о первом замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоре Колеснике, замначальника Генштаба ВСУ Александре Локоте и заместителе командующего Сухопутными войсками Украины Андрее Грищенко.

Также в розыск был объявлен бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. В соответствующей базе не указывается, по какой именно статье обвиняется украинский чиновник.