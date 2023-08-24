«Трэш-стримы» предложили сделать отягчающим обстоятельством

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым выступила с предложением ужесточить ответственность за «трэш-стримы», во время которых показываются сцены совершения преступлений с особой жестокостью, садизмом и мучениям. Об этом пишут «Ведомости».

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Подготовленный парламентариями законопроект, который отправлен в правительство для получения отзыва, предлагает поправки в федеральные законы «Об информации», «О защите детей», а также в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты рассчитывают на то, что он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

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Поправками предполагается сделать публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством. Если законопроект будет принят, то срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией может составить от 8 до 20 лет, либо пожизненно, вместо 6-15 лет.

Депутаты считают, что «трэш-стримы» должны стать отягчающим обстоятельством и усилить уголовную ответственность за совершение не менее 10 преступлений, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, угрозу убийством, похищение и использование рабского труда.

Также, по мнению парламентариев, необходимо добавить дополнительное наказание в виде запрета «заниматься определенной деятельностью», что «позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет», говорится в пояснительной записке.

Предлагается внести поправки в КоАП РФ и увеличить сумму штрафов для «трэш-стримеров». Дополнительно предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

Также предлагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и обязать владельцев соцсетей выявлять и блокировать подобный контент.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что вопрос оперативной блокировки «трэш-стримов» назрел достаточно давно, так как они представляют собой угрозу общественной нравственности.

При этом партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что уголовная ответственность владельцев и администраторов сервисов, с помощью которых осуществляются трансляции стримов, маловероятна.

Ранее ГУ МВД по Волгоградской области сообщило о задержании трэш-стримера, который угрожал убить девушку во время прямого эфира в соцсетях. Также по подозрению в истязании дочери был задержан трэш-стример из Ивановской области.