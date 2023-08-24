Вирусолог назвал необязательной вакцинацию от коронавируса

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что вакцинацию от коронавируса не стоит проходить всем.

По словам эксперта, вакцинироваться от коронавируса с разрешения врача следует людям старшего возраста, иммунодефицитным больным и диабетикам с тяжелой формой заболевания, всем остальным гражданам вакцинация не требуется. Он также добавил, что есть смысл вакцинироваться только обновленной вакциной.

Эксперт пояснил, что патогенность нынешних штаммов значительно ниже, многие уже успели переболеть коронавирусом.

По словам специалиста, в ближайшее время возможен подъем заболеваемости, он продлится месяц-полтора. Пиковые волны будут приходить раз в 5-6 месяцев, передает НСН.

В Роспотребнадзоре сделали заявление о варианте коронавируса Eris. Отмечается, что в России он не получил широкого распространения. При этом риски осложнения эпидситуации сохраняются. Пока в нашей стране зафиксировано 17 случаев заражений, передает Царьград.