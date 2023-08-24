Кабмину рекомендовали ввести страхование мест скопления людей

Совет Федерации РФ считает, что все места скопления людей должны быть застрахованы. Подготовить законопроект он рекомендовал Банку России и правительству, передают «Известия».

Если закон будет принят, владельцы кинотеатров, ресторанов, торговых центров и заведений общепита должны будут страховать всех, кто находится на их территории. За счет этого граждане смогут рассчитывать на компенсацию до трех миллионов рублей в случае какого-либо инцидента.

По мнению зампреда Совфеда Николая Журавлева, страхование мест массового скопления людей можно сделать вмененным, то есть квазиобязательным.

Он указал на то, что приобретаться полис будет владельцами ТЦ, ресторанов, кафе и других компаний. А граждане, которые посещают эти места, станут защищены на денежную сумму, отметил собеседник издания.