Названа причина смерти Тото Кутуньо

Названы обстоятельства и причина смерти легендарного итальянского певца Тото Кутуньо, который скончался накануне в одной из миланских больниц.

Известно, что в 64 года артисту диагностировали рак. В результате он прошёл курс химиотерапии и перенёс операцию по удалению почки. Изначально прогнозы были удручающими, но врачи смогли сотворить чудо и помогли Кутуньо дожить до 80 лет - юбилей он отметил в минувшем июле.

Однако недавно случился рецидив рака, уточняет KP.RU. К сожалению, с ним справиться медики, изо всех сил старавшиеся облегчить страдания Сальваторе (полное имя композитора и музыканта), уже не смогли: певец умер у них на руках.

"После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже", - кратко прокомментировал случившееся помощник Кутуньо.