Роспотребнадзор остановил работу ряда кафе из-за массового отравления во Владимире
Работа ряда предприятий быстрого питания во Владимирской области остановлена из-за многочисленных отравлений шаурмой. Об этом сообщило сегодня Управление Роспотребнадзора по региону.
19 августа Роспотребнадзор сообщил о том, что жители Владимира стали массово обращаться за медицинской помощью. 21 августа губернатор региона Александр Авдеев уточнил, что всего шаурмой отравились 107 человек, включая 23 детей. По его словам, у больных был диагностирован сальмонеллез.
По данным регионального Роспотребнадзора, в связи с отравлениями были проведены внеплановые проверки ряда предприятий быстрого обслуживания и обнаружены нарушения санитарных требований.
«По результатам рассмотрения материалов административных дел об отравлениях, направленных (…) в районные суды города Владимира, предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, признаны виновными, вынесено решение о приостановлении деятельности на срок от 80 до 90 суток», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков в связи с массовыми отравлениями выступил с инициативой ввести единый стандарт для всех предприятий общественного питания в России. По замыслу Даванкова, все точки, где готовят из свежих продуктов без жирных соусов и вредных добавок, необходимо помечать специальными наклейками.