Роспотребнадзор остановил работу ряда кафе из-за массового отравления во Владимире

Работа ряда предприятий быстрого питания во Владимирской области остановлена из-за многочисленных отравлений шаурмой. Об этом сообщило сегодня Управление Роспотребнадзора по региону.

19 августа Роспотребнадзор сообщил о том, что жители Владимира стали массово обращаться за медицинской помощью. 21 августа губернатор региона Александр Авдеев уточнил, что всего шаурмой отравились 107 человек, включая 23 детей. По его словам, у больных был диагностирован сальмонеллез.

По данным регионального Роспотребнадзора, в связи с отравлениями были проведены внеплановые проверки ряда предприятий быстрого обслуживания и обнаружены нарушения санитарных требований.

«По результатам рассмотрения материалов административных дел об отравлениях, направленных (…) в районные суды города Владимира, предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, признаны виновными, вынесено решение о приостановлении деятельности на срок от 80 до 90 суток», - говорится в заявлении ведомства.