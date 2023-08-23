В России массово захотели проверить общежития студентов

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев захотел массово проверить в России студенческие общежития. Он направил обращение министру науки и высшего образования. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что в последнее время в стране обсуждалась проблема того, что российские университеты не соблюдают нормы Жилищного кодекса. Некоторые образовательные учреждения не заключают со студентами договоры на проживание на весь срок обучения, как того требует закон, а продлевают каждый год, чтобы в любой момент их выселить.

По словам Метелева, для решения вопроса необходимо проверить нормативную базу во всех университетах, чтобы выявить, где она не соответствует кодексу.

«Закон должен соблюдаться везде. Комитет по молодежной политике берет тему на контроль, результаты мониторинга обсудим в Государственной Думе в начале осенней сессии», — написал депутат.