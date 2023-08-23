Россияне стали чаще ходить в цирк

За семь месяцев 2023 года количество событий в цирковом сегменте увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и в 1,2 раза относительно 2022 года.

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Количество проданных билетов в 2023 выросло в 7 и 2,3 раза с 2021 и 2022 соответственно. Об этом стало известно по результатам исследования, проведенного экспертами "Яндекс Афиши".

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С января по июль 2023 года продажи билетов на цирковые события в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,4 раза и достигли 202 млн рублей. Средний чек на цирковые события в 2023 году составляет 5,5 тыс. рублей, при этом на заказ чаще приходится более двух билетов. Этот показатель практически не изменился в соотношении с прошлым годом - он составил 5 тыс. рублей, однако вырос в 1,3 раза относительно 2021 года.

Цирковые шоу регулярно попадают в раздел ТОП-10 онлайн-сервиса "Яндекс Афиши" во всех уголках страны. Так, шоу на воде "Акварель" в цирке Никулина на Цветном бульваре, сказочное представление "КороЛЕВство" и новогоднее шоу "Заколдованная" в Большом цирке на проспекте Вернадского вошли в список самых популярных событий столицы.

В ТОП-10 событий в Санкт-Петербурге попали крупномасштабное цирковое шоу "Страшная сила" в Цирке на Фонтанке, постановки "Кабы я была царица" в Сибур Арене и "Цирк Моретти". В ТОПе региональных событий - "Бурлеск" в новосибирском цирке, шоу "Пять континентов" в Нижнем Новгороде, "На грани" в казанском цирке и "Цирк мистера Lumaca" в Краснодаре. Чаще события посещают жители Москвы и Санкт-Петербурга - 55% и 17% соответственно.

Энрико Мазавришвили, директор по контенту "Яндекс Афиши" прокомментировал эти данные следующим образом:

"Цирк является стабильно растущим сегментом среди развлекательных мероприятий как в столицах, так и в регионах. Мы видим, что на протяжении многих лет легендарный Цирк Юрия Никулина или Большой цирк на проспекте Вернадского в Москве регулярно собирают полные залы. При этом цирковое искусство не стоит на месте, например, сейчас в индустрии укрепляется новая тенденция – цирковые элементы проникают во многие современные постановки. Таким образом появляются шоу совершенно нового типа, которые привлекают новую аудиторию, становятся еще одним важным сценарием для семейного досуга. Свежий пример – музыкально-цирковое шоу "Чебурашка", постановщиком которого выступил солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедии циркового искусства, Андрей Кольцов. Это шоу стало абсолютным хитом среди семейных событий на "Яндекс Афише" и мы уверены, что таких событий будет становиться только больше".