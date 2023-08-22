Путин сообщил о средней продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, чем вернулась к показателям допандемийного уровня. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

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«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас «присела», как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», — сказал глава государства.

29 июня глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года, что превышает период до пандемии. По его словам, в прошлом году фиксировался исторический минимум по младенческой смертности — она составила 4,4 промилле. По его оценкам, в 2030 году соответствующий показатель опустится до 3,3.

До этого сообщалось, что ученые из Харбинского медицинского университета доказали, что одиночество и социальная изоляция могут сократить продолжительность жизни.