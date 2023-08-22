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Новый очаг сибирской язвы выявили в Воронежской области

В Воронежской области зафиксировали новый очаг сибирской язвы. Об этом стало известно из указа губернатора области Александра Гусева, опубликованного на сайте нормативных правовых актов субъекта РФ, во вторник, 22 августа.

Новый очаг сибирской язвы выявили в Воронежской области
© 123RF/yacobchuk

— Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4208,4 квадратных метра... по адресу улица 20-летия Октября дом 119 а городской округ город Воронеж, — говорится в указе.

На сегодняшний день объект арендуется ООО «Торс». Помимо того, в указе признается неблагополучной территория в радиусе двух километров от очага. К угрожаемой территории относятся улицы в радиусе пяти километров от очага.

Также глава региона указом установил карантин по сибирской язве до 23 октября включительно на отдельной территории городского округа города Воронеж.

В Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. Часто это инфекционное заболевание протекает тяжело и может привести к летальному исходу. О способах заражения и формах болезни «Вечерней Москве» рассказал доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.