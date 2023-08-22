Новый очаг сибирской язвы выявили в Воронежской области

В Воронежской области зафиксировали новый очаг сибирской язвы. Об этом стало известно из указа губернатора области Александра Гусева, опубликованного на сайте нормативных правовых актов субъекта РФ, во вторник, 22 августа.

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— Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4208,4 квадратных метра... по адресу улица 20-летия Октября дом 119 а городской округ город Воронеж, — говорится в указе.

На сегодняшний день объект арендуется ООО «Торс». Помимо того, в указе признается неблагополучной территория в радиусе двух километров от очага. К угрожаемой территории относятся улицы в радиусе пяти километров от очага.

Также глава региона указом установил карантин по сибирской язве до 23 октября включительно на отдельной территории городского округа города Воронеж.