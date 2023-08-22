Диггеры: почему и куда ходят искатели острых ощущений

В воскресенье, 20 августа, экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве закончилась гибелью восьми человек. Во время обследования подземных коммуникаций на столицу обрушился ливень, который затопил подземелье. Инцидент привлек внимание к движению диггеров — людей, которые сделали своим хобби нелегальное исследование подземных убежищ и других объектов под землей.

© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, кто такие диггеры, куда они проникают и насколько опасно подобное увлечение.

Видео дня

Происхождение диггеров

Основоположником диггерского движения в России считается советский спелеолог Игнатий Стеллецкий. Ученый родился 3 февраля 1878 года. Археолога особенно манили рукотворные подземелья Москвы. Для этого в 1912 году он создал собственное научное общество — Комиссию по изучению подземной старины. В свое время его участникам удалось обнаружить подземные ходы под башнями Китайгородской стены, Тайницкой башни Симонова монастыря, под некоторыми общественными зданиями XVI-XVIII веков. Особенно Стеллецкого интересовала пропавшая библиотека царя Ивана Грозного, которую найти так и не удалось.

Подземную археологию «свернули» в 1934 году, после убийства секретаря ЦК ВКП(б) Сергея Кирова. После Великой Отечественной войны ее так и не разрешили. Новый расцвет диггерства пришелся уже на 90-е.

Сам термин происходит от английского digger, что переводится буквально как «копатель». При этом широко он используется лишь русскоговорящими представителями субкультуры, а также в странах бывшего СССР. По одной из версий, идея названия принадлежит лидеру российского движения диггеров, руководителю аварийно-спасательного отряда «Диггер-спас» Вадиму Михайлову.

Куда проникают диггеры?

Интерес для диггеров представляют любые подземные рукотворные объекты — коллекторы, бомбоубежища, бункеры, шахты, а также станции метро. В столице они проявляют особый интерес к станциям-призракам. Члены движения соблюдают анонимность, чтобы не подставляться перед правоохранителями — свои снимки они обычно размещают со спрятанным лицом.

Нередко экстремалы проникают на заброшенные объекты, посещать которые запрещено. Для этого им приходится прятаться от охраны и скрывать свое присутствие, что порой оборачивается несчастными случаями.

Насколько это опасно?

В первую очередь, стоит учесть юридические аспекты деятельности диггеров. Их действия попадают сразу под две статьи — административного и уголовного кодексов РФ. В первую очередь, это ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ — самовольное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством РФ. Если в нем нет признаков уголовного деяния, то диггеру грозит штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей.

С декабря 2015 года действует «антидиггерская» статья — 215.4 УК РФ («Незаконное проникновение на охраняемый объект»). Она предусматривает наказание за неоднократное нарушение. По ней экстремалу грозит до 4 лет лишения свободы. Кроме того, порой диггеров наказывают и по другой статье — 238.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). В декабре 2016 года один из исследователей подземелий получил по ней 5 лет тюрьмы.

Несчастные случаи в подземных коммуникациях происходят нередко. Первый из наиболее известных в России случился 11 декабря 1999 года в Москве. Тогда при попытке провести съемки в магистральном канализационном коллекторе на улице Миклухо-Маклая погиб телеоператор Максим Очертин. Находящийся с ним режиссер телекомпании ВИД Александр Куприн получил серьезные травмы.

Другой несчастный случай произошел в 2008 году в Киеве — он схож с трагедией, которая накануне случилась в Москве. Тогда четверо диггеров спустились в коллекторе реки Клов — из-за внезапно начавшегося ливня он стал быстро заполняться водой. Два человека успели выбраться, еще два погибли.