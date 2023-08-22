Ахеджакова расплакалась на прощании с Ясуловичем

Актриса Лия Ахеджакова не смогла сдержать слез, выступая на похоронах артиста Игоря Ясуловича, сообщает «Московский Комсомолец», В своей речи Ахеджакова подчеркнула, что Ясулович был очаровательным человеком, с которым она была очень близка. Также она вспомнила совместную работу над картиной «Три возраста любви».

Это друг моей юности. Один из самых очаровательных людей. <...> Мы дружили страшно сказать сколько лет. В фильме «Три возраста любви» я играла его жену, он был моим «мужем», — рассказала она.

Последнее, что осталось в памяти у Ахеджаковой о Ясуловиче, стала его роль в спектакле «Старосветские помещики», поставленном Николаем Колядой. По словам актрисы, Ясулович играл роль Гоголя.