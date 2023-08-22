В Москве проходит прощание с Игорем Ясуловичем

Москвичи пришли проститься с народным артистом России, актером театра и кино Игорем Ясуловичем в Московский театр юного зрителя (МТЮЗ), где он служил около 30 лет, передает корреспондент ТАСС.

Среди пришедших на церемонию прощания коллеги, друзья и поклонники артиста. Люди несут цветы и венки. На входе в театр размещены портреты Ясуловича. Соболезнования в связи с уходом из жизни актера выразили коллеги и друзья, деятели культуры и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин.

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Артист умер 19 августа на 82-м году жизни. После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. После прощания будет кремация, а захоронение праха, предположительно, пройдет на Новодевичьем кладбище, сообщили ТАСС в МТЮЗе.

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала артиста истинной легендой кино и театральной сцены. "Он внес уникальный вклад не только в развитие отечественной культуры, но и в воспитание молодого поколения артистов. На современной сцене и в кинематографе мы наблюдаем множество молодых талантов, которые нашли и проявили себя благодаря Игорю Николаевичу",- говорится в соболезнованиях министра.

Ясулович, известный зрителям по фильмам "Друг", "12 стульев", "Бриллиантовая рука" и "Гардемарины, вперед!", в 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа, в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. Артист вел во ВГИКе свою актерскую мастерскую и являлся художественным руководителем актерского факультета. Ректор вуза Владимир Малышев в беседе с ТАСС отметил, что Ясулович считался по-настоящему своим человеком в стенах университета, всеми любимый и уважаемый. Актер не расставался с ВГИКом и приходил на экзамены до самой болезни.