В России назвали долю фальсификата в оптовых онлайн-продажах алкоголя

Доля фальсификата на рынке оптовых онлайн-продаж алкоголя с доставкой составляет 95%. Об этом со ссылкой на данные научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минпромторга России пишут «Известия».

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По данным НИФИ, оптовые продажи осуществляются как через сайты, так и через Telegram-каналы. Минимальный размер заказа составляет 5-10 ящиков по 12-15 бутылок в каждом, а чек на закупку – не менее 72 тыс. рублей, что в среднем в 2,5 раза ниже рыночной стоимости оригинала.

При этом объем таких продаж алкоголя в интернете оценивается в 13 млрд рублей, а рыночная оценка оригинальной продукции – в более 30 млрд рублей.

В Минпромторге отметили, что в большинстве случаев такая продукция приобретается для дальнейшей перепродажи, а на отравление спиртным в России приходится больше четверти смертей от употребления алкоголя и пока этот показатель не снижается.

Сохранение текущей ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя приведет к тому, что через пять лет экономический ущерб для бизнеса, работающего в правовом поле, составит до 250 млрд рублей, а суммарный объем выпадающих доходов госбюджета — 253,7 млрд рублей, прогнозируют в ведомстве.