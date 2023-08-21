Украинские Conflict Intelligence Team и движение «Аллатра» внесены в реестр нежелательных

Conflict Intelligence Team и "Аллатра" внесены в реестр нежелательных
Украинские Conflict Intelligence Team и движение «Аллатра» внесены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте Минюста РФ.
Генпрокуратура РФ ранее также признавала нежелательной деятельность в РФ украинского движения «Аллатра». По их мнению, движение «пропагандировало построение «созидательного общества».
Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов писательниц Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом) и Татьяну Сотникову (признана в РФ иностранным агентом), публициста Андрея Пионтковского (признан в РФ иностранным агентом) и еще четырех человек.
Ранее Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Козырева и независимое интернет-издание «7x7. Горизонтальная Россия». В список также вошли депутат Госдумы II созыва (1995—2000 г.) Константин Боровой, активист Павел Суляндзига, бывший член Общественной палаты Российской Федерации Александр Литвинов.