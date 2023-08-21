Украинские Conflict Intelligence Team и движение «Аллатра» внесены в реестр нежелательных

Украинские Conflict Intelligence Team и движение «Аллатра» внесены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте Минюста РФ.

Генпрокуратура РФ ранее также признавала нежелательной деятельность в РФ украинского движения «Аллатра». По их мнению, движение «пропагандировало построение «созидательного общества».