На блогера Шпака составили еще один протокол за дискредитацию ВС РФ
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал еще один протокол на блогера Александра Шпака за дискредитацию ВС России. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
«На блогера Александра Шпака составили еще один протокол о дискредитации ВС РФ», — говорится в тексте.
По данным телеканала, в настоящее время Тверской суд зарегистрировал пять таких протоколов. Первые два были заведены еще 1 августа.
Максимальное наказание за данное правонарушение — до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
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