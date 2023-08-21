Аэропорт Домодедово ограничил вылет и прилет рейсов

Аэропорт Домодедово ограничил вылет и прилёт рейсов
Аэропорт Домодедово сообщил, что введены ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аэропорт.
«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов с 06:26», — отмечается в заявлении.
Ранее аэропорт Внуково сообщил, что введены ограничения на приём и выпуск самолётов.