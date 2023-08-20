Горана Бреговича и его группу не впустили в Молдавию

Всемирно известного композитора и исполнителя Горана Бреговича и его группу, прилетевших на фестиваль Gustar, не впустили в Молдавию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов фестиваля.

Отмечается, что музыканта отказались пускать в Молдавию, когда он вместе с группой уже приземлился в международном аэропорту Кишинева.

«С сожалением сообщаем вам, что группа Горана Бреговича не сможет присутствовать на запланированном концерте сегодня вечером по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля или артистов», — сообщили организаторы Gustar.

Брегович извинился перед поклонниками за то, что не сможет выступить на фестивале. Он заявил, что в следующий раз сделает все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась. По словам музыканта, его не пустили в республику без каких-либо официальных объяснений. Он отметил, что еще ни разу не сталкивался с подобными трудностями.

«Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами на этот раз», — сказал Брегович.