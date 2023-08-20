Имя Дарьи Дугиной присвоено одной из улиц Донецка
Одна из улиц Донецка названа в честь погибшей в результате теракта Дарьи Дугиной. Об этом 20 августа в годовщину гибели журналистки сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Улица имени Дарьи Дугиной появилась рядом с парком, названным в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.
"Она была настоящим патриотом России - активно и открыто поддерживала проведение СВО, публично высказывала свою точку зрения", - написал Пушилин.
Врио главы ДНР напомнил, что Дугина не раз приезжала в республику.
"Для нас она своя. Мы ее будем помнить, наши потомки будут ее помнить - она этого достойна", - заключил Пушилин.
В апреле в честь Дарьи Дугиной была названа одна из улиц Мелитополя в Запорожской области.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. Ей было 29 лет.
Суд вынес приговор двум участникам организованной группы, занимавшейся изготовлением поддельных документов. Андрей Кузнецов и Александр Сучков, сделавшие фальшивку в том числе и для предполагаемых организаторов убийства Дарьи Дугиной, получили по 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Установлено, что они сделали поддельное украинское свидетельство о регистрации транспортного средства, по которому гражданка Украины Наталья Вовк в августе 2022 года пересекла границу и покинула Россию. СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о политологе Дарье Дугиной.