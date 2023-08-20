Имя Дарьи Дугиной присвоено одной из улиц Донецка

Одна из улиц Донецка названа в честь погибшей в результате теракта Дарьи Дугиной. Об этом 20 августа в годовщину гибели журналистки сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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Улица имени Дарьи Дугиной появилась рядом с парком, названным в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.

"Она была настоящим патриотом России - активно и открыто поддерживала проведение СВО, публично высказывала свою точку зрения", - написал Пушилин.

Врио главы ДНР напомнил, что Дугина не раз приезжала в республику.

"Для нас она своя. Мы ее будем помнить, наши потомки будут ее помнить - она этого достойна", - заключил Пушилин.

В апреле в честь Дарьи Дугиной была названа одна из улиц Мелитополя в Запорожской области.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. Ей было 29 лет.