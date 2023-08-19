Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса

Российский иммунолог Владислав Жемчугов оценил, насколько опасен новый вариант коронавируса BA.2.86, имеющий более 30 мутаций. Эксперта цитирует «Лента.ру».

«Думаю, что ничем он не опасен и ничем он не будет грозить, потому что это отражение естественного процесса», - сказал специалист.

По его словам, мутации происходят в вирусе постоянно, так он приспосабливается к меняющимся условиям. Это естественный и независимый процесс. Если новая конструкция более контагиозная и быстро распространяющаяся, то она вытеснит все предыдущие.

Именно это происходит сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода. Вирусологам требуется несколько месяцев, «чтобы накопилась статистика».

В первую очередь ученых интересует летальность штамма и физиологические особенности пациентов: как тяжело проходит болезнь и кого чаще всего поражает вирус.