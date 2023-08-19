Россияне назвали наиболее престижные профессии

Специалисты ВЦИОМ попросили россиян назвать самые престижные и финансово выгодные, по их мнению, профессии. Первое место, по данным опроса, заняли специалисты в области IT и компьютерных технологий, рассказал гендиректор центра Константин Абрамов. Об этом пишет РИА «Новости».

На второе место респонденты поставили работников медицинской сферы, на третье- военнослужащих, пояснил руководитель центра.

Абрамов уточнил, что IT-специалисты получили 31% голосов участников опроса, медики - 30%, военные - 19%. Он добавил, что сильно упал престиж госслужащих - до 2%, при том, что ранее связанные с госслужбой профессии были в топе.

Глава ВЦИОМ отметил, что во второй части опроса, посвященной финансовой составляющей профессий, респонденты на первое место поставили работников IT-отрасли (29%), на второе - военнослужащих (14%), на третье - врачей (10%).