Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию

Советская кинозвезда Наталья Гвоздикова рассказала, что ей перестали выплачивать Государственную премию за фильм «Рожденная революцией». Об этом сообщает «Абзац».

Артистка призналась, что ей не выплачивают государственную премию, поскльку она является работающим пенсионером. А работать ей приходится, поскольку пенсии в 27 тысяч рублей не хватает.

Гвоздикова уже написала письмо президенту и депутатам Госдумы.

«Мне Пенсионный фонд ответил: «Вы работающий пенсионер, вам государственная премия не полагается», - сказала актриса.

По её словам, в похожей ситуации оказались и многие другие актёры. Например, Наталия Аринбасарова, и Аристарх Ливанов.

«Зачем тогда давать государственную премию, если вы её отнимаете?» - недоумевает Гвоздикова.

Актриса добавила, что сейчас ей приходится работать, она оформила самозанятость, платит налоги и «не плюет в потолок».

Пенсия Гвоздиковой составляет 27 тысяч рублей. Выплата за Государственную премию, которой ее лишают - 20 тысяч рублей.

Наталья Гвоздикова получила Государственную премию СССР в 1978 году - за роль Маши в 10-серийном фильме «Рождённая революцией». Картина посвящена созданию и истории советской милиции.