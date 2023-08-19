Актер Пашутин заявил, что его шурина избили в Киеве за московские номера в телефоне

Российский актер Александр Пашутин известен своей гражданской позицией — 80-летний мужчина поддерживает СВО и верит, что Россия одержит победу.

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В новом выпуске программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» артист затронул очень больную для него тему — на Украине остались родственники, которые рассказывают жуткие истории о том, что там происходит внутри страны.

Выяснилось, что брат супруги Александра Сергеевича попал в страшную ситуацию — его остановили на улице в Киеве, попросили предъявить мобильный телефон. Когда листали записную книжку, обнаружили московские номера. После этого мужчину жестоко избили, а потом увезли в камеру.

«Факт в том, что его просто били. Он очнулся в больнице. Вот такая у них жизнь», — прокомментировал Пашутин.

Актер и его жена Любовь размышляли о том, чтобы перевести мать-пенсионерку женщины в Москву. Та отказалась, поскольку была не готова в таком возрасте (ей 95 лет!) менять место жительства.