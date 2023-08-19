Российский актер Сергей Викторов умер в 57 лет

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни актер Сергей Викторов. Сергей Робертович был человеком с широкой душой и добрым сердцем. За 28 лет работы в НЭТе артистом были созданы десятки разноплановых масштабных ролей, в которых щедро проявился его исключительный талант и высочайший профессионализм", - отмечено в нем.