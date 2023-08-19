Российский актер Сергей Викторов умер в 57 лет
18 августа на 58-м году жизни скончался российский актер Сергей Викторов, один из ведущих артистов НЭТа - Нового экспериментального театра. НЭТу Викторов посвятил почти тридцать творческих лет. Некролог появился сегодня в аккаунтах театра.
"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни актер Сергей Викторов. Сергей Робертович был человеком с широкой душой и добрым сердцем. За 28 лет работы в НЭТе артистом были созданы десятки разноплановых масштабных ролей, в которых щедро проявился его исключительный талант и высочайший профессионализм", - отмечено в нем.
"Уход артиста - большая потеря для всего коллектива. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - также сказано.
Причина смерти не указана. Про дату, время и место прощания станет известно позднее.
Сергей Викторов в 1993-м окончил Ташкентский государственный институт искусств. В труппе волгоградского НЭТа - с 1995 года.