Актер сериалов Алексей Хильский убит на Украине

В возрасте 35 лет скончался украинский актер сериалов Алексей Хильский, примкнувший к ВСУ. Причиной смерти стало ранение, сообщают украинские СМИ.

© Российская Газета

Алексей Хильский родом из Днепродзержинска, с 2010 года служил в театре "Верим!" в Днепропетровске.

Сниматься в кино начал с 2016 года. Участвовал и в русскоязычных проектах, например, в сериалах "Нюхач","Подкидыши", снимался в украинской адаптации турецкой мелодрамы "На твоей стороне". Также актер появлялся в украинском ремейке российского детективного сериала "Ментовские войны".