Актер сериалов Алексей Хильский убит на Украине
В возрасте 35 лет скончался украинский актер сериалов Алексей Хильский, примкнувший к ВСУ. Причиной смерти стало ранение, сообщают украинские СМИ.
Алексей Хильский родом из Днепродзержинска, с 2010 года служил в театре "Верим!" в Днепропетровске.
Сниматься в кино начал с 2016 года. Участвовал и в русскоязычных проектах, например, в сериалах "Нюхач","Подкидыши", снимался в украинской адаптации турецкой мелодрамы "На твоей стороне". Также актер появлялся в украинском ремейке российского детективного сериала "Ментовские войны".
В сериале "Вызов" оспасателях у Алексея Хильского была главная роль. В 2023 году стартовали съемки третьего сезона сериала. Как Хильский совмещал работу в студии с сотрудничеством с украинскими боевиками, не сообщается.