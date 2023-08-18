В Екатеринбурге состоялось посвященное открытию фонтана от Сбера праздничное шоу
В Екатеринбурге прошло праздничное шоу, приуроченное к открытию фонтана, которой подарил городу Сбер к его трехсотлетию. Представление было вдохновлено культурным наследием и самобытностью Урала. Фонтан предстал перед зрителями символической шкатулкой с самоцветами, где каждый номер программы — сверкающий драгоценный камень.
Во время шоу перед гостями появилась Хозяйка Медной горы, которая провожала зрителей через всю программу, представляя каждый номер, как новую драгоценность в сокровищнице. Мистическое представление сопровождалось пластическими и трюковыми номерами, огненным шоу на берегу реки. Под мощную музыку оркестра и виртуоза Петра Дранги на воде распустился необыкновенный гигантский цветок, созданный струями воды, света и фигурами людей. На уникальном водном экране мультимедийного фонтана Сбера гости праздника смогли посмотреть лекцию музыканта и музыковеда Михаила Казиника о Бетховене и фильм о Екатеринбурге. Праздник завершился выступлением группы «Сопрано Турецкого», детского хора и фееричным лазерным и пиротехническим шоу.
«От всей команды Сбера я поздравляю всех гостей сегодняшнего праздника с юбилеем, с 300-летием замечательного и красивого города Екатеринбург! Сбер и Екатеринбург объединяет много совместных инициатив и проектов. Один из них — новый фонтан, который мы сегодня открываем с вами в центре города. Это уникальный мультимедийный образовательный фонтанный комплекс, пожалуй, самый высокотехнологичный и инновационный. Это самый крупный в России фонтан, построенный на воде. Над этим проектом трудилась большая группа инженеров, проектировщиков, строителей, которые старались успеть сделать этот замечательный, достойный подарок городу к его 300-летию. Для меня большая честь передать сегодня символический ключ от фонтана главе города, чтобы это место стало той самой точкой встречи, где будут рождаться новые идеи и инициативы на благо города Екатеринбурга», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновленный фонтанный комплекс от Сбера появился в историческом сквере столицы Урала. Умный светомузыкальный фонтан в длину имеет 110 метров и 15 в ширину. Фонтан разместился на плавающей платформе в акватории реки Исеть. Оборудование фонтана установлено на подвижной платформе в русле реки Исеть при глубине менее двух метров. Удержание платформы на поверхности водной глади обеспечивается с помощью специальных воздушных емкостей — модулей плавучести. На время осенне-зимнего сезона фонтан демонтируется и хранится на складе эксплуатирующей организации. Это единственный фонтан в России с такой конструктивной особенностью.