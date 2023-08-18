В Екатеринбурге состоялось посвященное открытию фонтана от Сбера праздничное шоу

«От всей команды Сбера я поздравляю всех гостей сегодняшнего праздника с юбилеем, с 300-летием замечательного и красивого города Екатеринбург! Сбер и Екатеринбург объединяет много совместных инициатив и проектов. Один из них — новый фонтан, который мы сегодня открываем с вами в центре города. Это уникальный мультимедийный образовательный фонтанный комплекс, пожалуй, самый высокотехнологичный и инновационный. Это самый крупный в России фонтан, построенный на воде. Над этим проектом трудилась большая группа инженеров, проектировщиков, строителей, которые старались успеть сделать этот замечательный, достойный подарок городу к его 300-летию. Для меня большая честь передать сегодня символический ключ от фонтана главе города, чтобы это место стало той самой точкой встречи, где будут рождаться новые идеи и инициативы на благо города Екатеринбурга», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.