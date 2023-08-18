Сбер подарил Екатеринбургу к юбилею города умный светомузыкальный фонтан

В историческом сквере столицы Урала появился обновленный фонтанный комплекс. Такой подарок Сбер сделал городу к его 300-летию. Умный светомузыкальный фонтан — 110 метров в длину и 15 в ширину — разместился на плавающей платформе в акватории реки Исеть. Праздничное шоу, приуроченное к открытию фонтана, было вдохновлено культурным наследием и самобытностью Урала: в ходе церемонии фонтан символизировал шкатулку с самоцветами, а каждый номер программы — сверкающий драгоценный камень.

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В фонтанном комплексе применены самые современные технологические решения. Фонтан выпускает в небо 245 струй высотой до 25 метров и имеет богатую палитру водных картин. С помощью водных пушек, бегущих дорожек, поворотных струй и огня на воде при работе фонтана формируется широкая палитра изображений. Подсветка придает образам максимальную выразительность и яркость.

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Работой фонтана полностью управляет компьютер. Современное программное обеспечение позволяет в кратчайшие сроки создавать зрелищные светомузыкальные шоу и транслировать видео на водный экран, размер которого составляет 30 на 15 метров. В том числе он будет применяться для демонстрации образовательного контента — гости сегодняшнего праздника посмотрели лекцию о Бетховене и фильм о Екатеринбурге.

«От всей команды Сбера я поздравляю всех гостей сегодняшнего праздника с юбилеем, с 300-летием замечательного и красивого города Екатеринбург! Сбер и Екатеринбург объединяет много совместных инициатив и проектов. Один из них — новый фонтан, который мы сегодня открываем с вами в центре города. Это уникальный мультимедийный образовательный фонтанный комплекс, пожалуй, самый высокотехнологичный и инновационный. Это самый крупный в России фонтан, построенный на воде. Над этим проектом трудилась большая группа инженеров, проектировщиков, строителей, которые старались успеть сделать этот замечательный, достойный подарок городу к его 300-летию. Для меня большая честь передать сегодня символический ключ от фонтана главе города, чтобы это место стало той самой точкой встречи, где будут рождаться новые идеи и инициативы на благо города Екатеринбурга», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Оборудование фонтана установлено на подвижной платформе в русле реки Исеть при глубине менее двух метров. Удержание платформы на поверхности водной глади обеспечивается с помощью специальных воздушных емкостей — модулей плавучести. На время осенне-зимнего сезона фонтан демонтируется и хранится на складе эксплуатирующей организации. Это единственный фонтан в России с такой конструктивной особенностью.

При строительстве фонтанов Сбер вносит вклад и в ESG-повестку — насосное оборудование фонтана в Екатеринбурге оснащено 130 фильтрующими элементами очистки воды от механических примесей, в период работы фонтана происходит принудительная аэрация акватории, максимально оптимизировано энергопотребление.