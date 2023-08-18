Россияне назвали главное условие для рождения детей

На втором месте по важности условием оказалось наличие собственного жилья (79%), а на третьем — зарегистрированный брак (57%). Затем у респондентов спросили о минимальном ежемесячном доходе семьи, решившей завести первого ребенка. Большинство россиян (36%) ответило 50-100 тысяч рублей.

Также в ходе опроса ФОМ установили, что четверть из опрошенных россиян не имеет детей. У 27% есть один ребенок, 35% — двое. Семей с тремя детьми в РФ всего 9%, а четырьмя и более — 5%.