Исследование: У каждого четвертого взрослого россиянина нет детей

В России в 2023 году у каждого четвертого взрослого человека нет детей. Такие данные следуют из опроса фонда «Общественное мнение», опубликованного в пятницу, 18 августа.

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По данным исследования, больше трети респондентов заявили, что растят двоих детей. Около 27 процентов сказали, что воспитывают одного ребенка. О своей многодетности сообщили 14 процентов участников опроса. Трое детей есть у каждого 11-го респондента. Около пяти процентов граждан РФ растят четверых и более детей.

Большая часть россиян, а именно 96 процентов, в качестве обязательного условия для рождения ребенка назвали наличие стабильного дохода. При этом четыре из пяти респондентов отметили, что пополнение в семье невозможно без наличия собственного жилья, а почти каждый второй считает, что ребенок должен появляться только в официально зарегистрированных отношениях.

Исследование мнения наших сограждан было проведено 28-30 июля в 53 субъектах РФ. В общей сложности в нем приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.