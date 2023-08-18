Выпущена марка с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

В почтовое обращение выпущена марка, посвященная погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Об этом сообщили в пятницу, 18 августа, в спасательном ведомстве.

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Марка вышла в рамках серии "Герои Российской Федерации". На ней изображен портрет Зиничева на на фоне плато Путорана и медаль "Золотая Звезда".

По информации пресс-службы МЧС, дополнительно к марке выпущены конверты и специальные штемпели.

"Гашение марок прошли в почтовых отделениях в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Самаре", - говорится в сообщении.