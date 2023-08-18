Названы авторы, произведения которых россияне дочитывают до конца

Книги русских авторов дочитывают чаще, чем произведения зарубежных писателей, лидером по этому критерию стали произведения Сергея Есенина. Об этом говорится в исследовании книжного сервиса "Литрес", с которым ознакомился ТАСС.

"За последние два года книги на "Литрес" начали читать более 108 млн человек, чуть больше половины пользователей (51%) закончили начатые произведения. Аудиокниги дослушивали на 14% чаще, чем дочитывали электронные. Зарубежная классическая литература по дочитываемости уступает русской: 42% против 44%. Среди отечественных авторов топ возглавляет Сергей Есенин: его произведения заканчивают 63% читателей", - говорится в результатах исследования.

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На втором месте - Михаил Булгаков с 62% дочитываний, на третьем - Антон Чехов (60%). В зарубежной литературе читатели заканчивают читать произведения Джона Фаулза (53%), Артура Конан Дойля (52%) и Ги Де Мопассана (51%).

Как отмечают в "Литрес", художественные произведения, во многом благодаря своему захватывающему сюжету, непредсказуемым поворотам и интриге, которую авторы часто растягивают до последней страницы, дочитывают больше половины пользователей - 58%. Зачастую это зависит и от жанра: детективы дочитывают до конца 60% пользователей, любовные романы - 61%, боевики - 55%, а фэнтези - 62%.

Нон-фикшн книги пользователи бросают читать гораздо чаще: только 29% пользователей читают до последней страницы, примерно столько же перестают в самом начале. Самыми популярными нон-фикшн книгами стали произведения Владимира Зеланда - в среднем их дочитывают 52% пользователей. На втором месте среди российских авторов - Наталья Краснова (51%). Зарубежные авторы отстают со значительным отрывом: У Марка Мэнсона - 35% дочитываний, у Джона Кехо и Гэри Чэпмена - по 30%.