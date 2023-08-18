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На Ингеборге Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

На актрису Ингеборге Дапкунайте подали в суд. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.

На Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России
© ТАСС

Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество. Заявление было зарегистрировано 19 июля. Заседание по делу назначена на 7 сентября. Истцом указан Р.Т. Худавердян.

В 2022 году Дапкунайте уехала из России. До эмиграции она жила в трехкомнатной квартире в Пресненском районе на Никитском бульваре в Москве.

В августе 2023 года артистка отметила, что это не первая ее эмиграция. Однако, несмотря на предыдущий опыт, ей бывает тяжело в новой обстановке. У актрисы ушло некоторое время на адаптацию.

Ингеборге Дапкунайте дебютировала в кино в 1984 году в фильме Раймундаса Баниониса «Моя маленькая жена». В 1985-м она стала актрисой Каунасского драматического театра. Она также работала в Молодежном театре в Вильнюсе, Театре наций в Москве и Лондонском театре.

В фильмографии Дапкунайте более 90 работ. Она играла в таких проектах, как «Союз спасения», «Сказки Пушкина. Для взрослых», «Утомленные солнцем», «Семь лет в Тибете», «Нежность», «Беспринципные».

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