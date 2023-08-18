На Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

На актрису Ингеборге Дапкунайте подали в суд. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.

Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество. Заявление было зарегистрировано 19 июля. Заседание по делу назначена на 7 сентября. Истцом указан Р.Т. Худавердян.

В 2022 году Дапкунайте уехала из России. До эмиграции она жила в трехкомнатной квартире в Пресненском районе на Никитском бульваре в Москве.

В августе 2023 года артистка отметила, что это не первая ее эмиграция. Однако, несмотря на предыдущий опыт, ей бывает тяжело в новой обстановке. У актрисы ушло некоторое время на адаптацию.

Ингеборге Дапкунайте дебютировала в кино в 1984 году в фильме Раймундаса Баниониса «Моя маленькая жена». В 1985-м она стала актрисой Каунасского драматического театра. Она также работала в Молодежном театре в Вильнюсе, Театре наций в Москве и Лондонском театре.