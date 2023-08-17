Участникам СВО и их детям дали право переходить на бесплатное обучение

Минобрнауки утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в вузах и колледжах с 1 сентября 2023 года. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 17 августа.

Поправки вносятся в приказ Минобрнауки от 6 июня 2013 года «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное».

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«В порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное…, внести следующие изменения…: дополнить абзацем следующего содержания: детей лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции…; дополнить пунктом 6 следующего содержания: участники специальной военной операции», — сказано в документе.

Для перехода с платного обучения на бесплатное участники специальной военной операции или их дети на момент подачи заявления на переход не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения. Они должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит участие в спецоперации.

Норма будет действовать до 31 августа 2024 года.

Ранее, как писала «Парламентская газета», Правительство опубликовало постановление, согласно которому студенты — участники спецоперации получили право перевестись на бесплатную форму обучения в своей образовательной организации. Согласно документу, появляется также возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления или укрупненной группы профессий на другую.