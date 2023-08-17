В Госдуме назвали самые востребованные специальности в России

К настоящему времени в России наметилось серьезное отставание в таких отраслях, как электроника и микроэлектроника. По этой причине технические специальности сейчас больше других востребованы на внутреннем рынке, заявила в эфире радиостанции Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Она отметила, что государственная политика должна быть направлена на качественную подготовку инженерных кадров, которые сейчас необходимы реальному сектору экономики. Есть целый ряд отраслей, которые нуждаются в стремительном развитии. В числе таковых Пилипенко назвала легкую промышленность, машиностроение, станкостроение, тяжелую металлургию, электронику и микроэлектронику.

При этом в последних двух сегментах, как уточнила депутат, отставание России от иностранных производителей является особенно заметным.

«Мы серьезно отстали в электронике, в микроэлектронике. Нам нужно семимильными шагами идти вперед, чтобы давать компетенции ребятам в этих направлениях и готовить кадры», — заключила Пилипенко.