Суд взыскал с актера Виктора Бычкова 0,7 млн рублей за срыв съемок ток-шоу

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга обязал известного актера Виктора Бычкова выплатить компании «Ток-шоу» 0,7 млн рублей из-за срыва съемок телепередачи. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, в эту сумму входят неустойка в размере 402,3 тыс. рублей, убытки на 306,1 тыс. рублей, а также судебные расходы на 7,3 тыс. рублей.

Санкция применена к артисту на фоне неявки на запись телевизионной программы «Секрет на миллион», назначенной на 10 ноября 2021 года.

Отмечается, что в сумму убытков внесены разнообразные расходы, понесенные компанией при организации съемок.