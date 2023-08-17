Суд взыскал с актера Виктора Бычкова 0,7 млн рублей за срыв съемок ток-шоу
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга обязал известного актера Виктора Бычкова выплатить компании «Ток-шоу» 0,7 млн рублей из-за срыва съемок телепередачи. Об этом пишет «Российская газета».
По данным издания, в эту сумму входят неустойка в размере 402,3 тыс. рублей, убытки на 306,1 тыс. рублей, а также судебные расходы на 7,3 тыс. рублей.
Санкция применена к артисту на фоне неявки на запись телевизионной программы «Секрет на миллион», назначенной на 10 ноября 2021 года.
Отмечается, что в сумму убытков внесены разнообразные расходы, понесенные компанией при организации съемок.
В активе Бычкова - участие в 110 крупных театральных и кинопроектах. Зрителям он запомнился по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты».
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