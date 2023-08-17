Актриса Ирина Мирошниченко, скончавшаяся 3 августа в реанимации, оставила после себя квартиру в Москве и дачу в Подмосковье. Стало известно, что общая стоимость ее наследства может достигать в 150 млн рублей.

"В общую массу наследства Ирины Мирошниченко вошло примерно 150 миллионов рублей. На похоронах присутствовали внучатые племянники. Если окажется, что было завещание на сиделку, то они могут оспорить это завещание, если только докажут, что оно ничтожно либо оспоримое", - объяснила юрист Анастасия Гребенюк "Пятому каналу".

Она пояснила, что у наследников есть полгода, чтобы заявить о своих правах. Если этого не произойдет, то недвижимость и деньги Ирины Мирошниченко будут реализованы в пользу государства.