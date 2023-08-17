Российскую молодежь позвали идти работать на заводы

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные предприятия, чтобы проектировать и строить двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Об этом он заявил во время посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре, пишет РИА Новости.

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По его словам, в стране развиваются тяжелое машиностроение, транспортное машиностроение, поэтому «все у нас получится». Премьера порадовало большое количество молодых людей, которое он увидел на предприятии во время осмотра.

Мишустин объяснил, что, по словам руководителей, в последние четыре года предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении, обновило состав на 40 процентов, то есть сменилось два из пяти опытных сотрудников.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков назвал дефицит кадров главной проблемой российской промышленности. По оценке Института экономической политики имени Егора Гайдара, в апреле 2023 года с нехваткой рабочих столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, что стало рекордом с 1996 года.