Стивен Кинг продал права на рассказ студентке ВГИКа за 1 доллар

Писатель Стивен Кинг продал права на рассказ студентке ташкентского ВГИКа Гульнаре Ивановой за 1 доллар.

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Режиссер участвовала в программе Dollar Baby и получила права на экранизацию произведения "Человек, который не пожимал рук", передает RTVI.

"Я подала свой замысел и видение на программу. Если понравится, то связываются", - рассказала Гульнара Иванова.

Фильм уже снят и даже получил награду как "лучший триллер" на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival. Пока его нет в открытом доступе, уточнила Иванова.

Рассказ "Человек, который не пожимал рук" был опубликован в 1985 году в сборнике "Команда скелетов". Герой произведения одним прикосновением может лишать жизни.